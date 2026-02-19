Trump anuncia contribuição de 10 mil milhões de dólares para o Conselho da Paz

“O Conselho da Paz está a mostrar como um futuro melhor pode ser construído, começando aqui nesta sala”, elogiou Trump, que prometeu dar 10 mil milhões de dólares à organização, mas sem especificar para que objetivo.



O presidente dos Estados Unidos aproveitou a primeira reunião para criticar as Nações Unidas, mas afirmou que irá trabalhar “de perto” com a organização e que a ONU ficará “mais forte” com a existência do Conselho da Paz.



Trump anunciou também que nove países prometeram doar 7 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros), acima dos 5 mil milhões (4,2 mil milhões de euros), pedidos pelo presidente para a reconstrução de Gaza, mas ainda longe dos 70 mil milhões (59 mil milhões de euros) estimados necessários para a reconstrução do enclave, segundo a ONU.



Esses nove países são a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Cazaquistão, o Azerbaijão, Marrocos, Qatar, Bahrain, Uzbequistão e o Kuwait.



“Mas cada dólar gasto é um investimento na estabilidade e na esperança de uma nova e harmoniosa [região]”, afirmou Trump.



O milionário Marc Rowan, membro do comité executivo do Conselho da Paz, anunciou que a reconstrução de Gaza irá começar em Rafah, no usl do enclave, com um plano de infraestruturas de 30 mil milhões de dólares (25,3 mil milhões de euros).



O projeto deverá incluir meio milhão de casas, que numa primeria fase irá consisit na construção de 100 mil novas casas para meio milhão de pessoas, juntamente com um investimebnto de cinco mil milhões de dólares.



Esta é a primeira reunião do Conselho da Paz, criado por Donald Trump a 22 de janeiro. Muitos dos países presentes na reunião são apenas observadores, mas Trump acredita que poderão aceitar os convites para integrar a organização.



“Quase todos aceitaram e os que ainda não o fizeram, fá-lo-ão”, acredita Trump, acusando alguns países de se “armarem em espertos”.