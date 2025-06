Trump anuncia discurso à nação após envolvimento direto dos EUA na guerra

"Farei um discurso à nação às 22:00 na Casa Branca sobre a nossa operação militar muito bem-sucedida no Irão", anunciou o Presidente na sua rede social Truth Social, pouco depois de ter anunciado o ataque com "uma carga completa de bombas" às instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan.

Trump classificou o ataque, que a sua Administração manteve em segredo durante os últimos dias, como um "momento histórico para os Estados Unidos da América, Israel e o mundo. O Irão deve agora concordar em acabar com esta guerra".

O Presidente norte-americano anunciou o ataque duas horas depois de ter chegado à Casa Branca, no sábado à tarde, vindo do seu campo de golfe em Nova Jersey.

De acordo com fontes do Pentágono, o bombardeamento foi efetuado em Fordo, o coração do processo de enriquecimento de urânio do Irão, sob uma montanha blindada, com bombardeiros B-2, que podem transportar e lançar bombas anti-bunker GBU-57, que pesam mais de 13 toneladas.

O Irão prometeu retaliar contra qualquer ataque norte-americano, caso o país se juntasse aos ataques israelitas.

A decisão de envolver diretamente os Estados Unidos surge ao nono dia de ataques de Israel ao Irão, que tentaram erradicar sistematicamente as defesas aéreas e as capacidades de mísseis ofensivos do país, ao mesmo tempo que danificaram várias instalações de enriquecimento nuclear.

Trump chegou à Casa Branca com a promessa de manter a América fora de conflitos estrangeiros dispendiosos e zombou do valor do intervencionismo americano protagonizado pelos dois presidentes democratas anteriores, Barack Obama e Joe Biden.