Trump anuncia encontro com Putin a 15 de agosto no Alasca

"O tão aguardado encontro entre mim, como presidente dos Estados Unidos da América, e o presidente Vladimir Putin, da Rússia, terá lugar na próxima sexta-feira, 15 de agosto de 2025, no grande estado do Alasca", anunciou Donald Trump na rede Truth Social.

"Mais detalhes serão divulgados em breve", acrescentou.

O anúncio surge no dia em que termina o prazo estabelecido pelo presidente dos EUA para a Rússia cessar a sua ofensiva militar na Ucrânia, sob ameaça de agravamento das sanções.

Caso se venha a concretizar-se, esta será a primeira cimeira Estados Unidos-Rússia desde 2021, quando o ex-presidente Joe Biden se encontrou com o homólogo russo em Genebra, Suíça.

