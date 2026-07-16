Trump anuncia libertação de cidadã norte-americana detida no Irão desde 2024

"O Irão autorizou uma cidadã norte-americana, detida ilegalmente a partir de dezembro de 2024 (...) a deixar o país. Ela encontra-se agora em segurança fora do Irão e está bem. Os Estados Unidos da América apreciam este gesto de boa vontade do Irão!", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Segundo Jared Genser, advogado especialista em direitos humanos, trata-se de Dena Karari, uma cidadã com dupla nacionalidade iraniana e norte-americana, acusada de colaborar com um Estado hostil e de espionagem.

"Embora nunca tenha sido fisicamente detida, sofreu enormes privações", tendo sido proibida de sair do território iraniano e "interrogada dezenas de vezes", acrescentou o advogado em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, Dena Karari dirigia a organização Children of Mehr Foundation, dedicada a apoiar crianças desfavorecidas no Irão.

Atualmente, encontra-se "a caminho dos Estados Unidos", informou Jared Genser, agradecendo ao Presidente norte-americano "a ajuda e o apoio".

Trump, que nos últimos dias ordenou a retoma dos bombardeamentos no Irão e impôs um novo bloqueio portuário, não revelou a identidade da mulher nem explicou os motivos da detenção.

O Irão mantém sob custódia vários cidadãos ocidentais, sendo acusado de os utilizar como moeda de troca em negociações bilaterais.

Em maio, Washington anunciou a libertação de um cidadão iraniano com estatuto de residente permanente nos EUA, após cumprir uma pena de dez anos de prisão no Irão.