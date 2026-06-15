Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump anuncia que navios "carregados de petróleo" já passam no Estreito de Ormuz
Os Estados Unidos e o Irão já chegaram a um entendimento. Ainda não são conhecidos detalhes, mas o Estreito de Ormuz já reabriu, como confirmou Donald Trump.
Numa publicação no Truth Social, o presidente norte-americano declarou afirmou que os navios petroleiros estão "a começar a sair" do Estreito de Ormuz, embora alguns transportadores considerem que o acordo para atravessar o estreito permanece incerto e, por isso, muito arriscado para os navios retomarem o trânsito.
“Os navios estão a começar a movimentar-se, muitos carregados de petróleo, para fora do Estreito de Ormuz. Estão a seguir pela ‘Rota Marítima’ do Sul, que é totalmente segura e preservada. Existem outras rotas marítimas também”, escreveu Donald Trump na sua rede social.
As empresas de navegação e as seguradoras esperam que o estreito estará mais seguro para a passagem de embarcações após a assinatura do acordo de paz preliminar com o Irão. Apesar disso, as plataformas de rastreamento indicam que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz esteve praticamente parado esta segunda-feira.
Washington e Teerão chegaram a um acordo, esta segunda-feira, mas o memorando só será assinado na sexta-feira, em Genebra.
Embora ainda não sejam conhecidos muitos pormenores, foi já anunciada a reabertura do Estreito de Ormuz e o levantamento de sanções, de forma gradual, por parte dos Estados Unidos ao Irão. Do lado de Teerão, surge o compromisso de não produzir ou comprar armas nucleares.
As negociações terão uma segunda fase que vai começar depois da assinatura do acordo e que vai durar 60 dias. Donald Trump admitiu estar confiante, mas Israel coloca-se fora deste entendimento e garante que vai continuar a atacar o Líbano.
Entretanto, o presidente norte-americano já aterrou em Evian, em França, para participar na cimeira do G7, que começa esta segunda-feira. Em foco neste encontro de líderes vão estar as consequências deste entendimento e a reabertura do Estreito de Ormuz.
Irão é "vencedor indiscutível"
Para o líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, os iranianos foram os "vencedores indiscutíveis" do conflito com os Estados Unidos. Declarações que proferiu após o anúncio do acordo preliminar para cessar as hostilidades e reabrir o estreito de Ormuz.
"Nesta fase, podemos afirmar com convicção que vocês, o povo heroico do Irão, foram os vencedores indiscutíveis deste conflito", declarou Khamenei, numa mensagem transmitida pela emissora estatal iraniana, argumentando que a República Islâmica emergiu da crise como "uma grande potência" e considerou que a posição dos Estados Unidos saiu enfraquecida após o confronto.
"A transição da arrogância para a fraqueza tornou-se evidente para todos", afirmou, referindo-se a Washington, acrescentando que a resposta adequada por parte dos iranianos passa por um "esforço incansável para alcançar um Irão forte".
“Os navios estão a começar a movimentar-se, muitos carregados de petróleo, para fora do Estreito de Ormuz. Estão a seguir pela ‘Rota Marítima’ do Sul, que é totalmente segura e preservada. Existem outras rotas marítimas também”, escreveu Donald Trump na sua rede social.
As empresas de navegação e as seguradoras esperam que o estreito estará mais seguro para a passagem de embarcações após a assinatura do acordo de paz preliminar com o Irão. Apesar disso, as plataformas de rastreamento indicam que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz esteve praticamente parado esta segunda-feira.
Washington e Teerão chegaram a um acordo, esta segunda-feira, mas o memorando só será assinado na sexta-feira, em Genebra.
Embora ainda não sejam conhecidos muitos pormenores, foi já anunciada a reabertura do Estreito de Ormuz e o levantamento de sanções, de forma gradual, por parte dos Estados Unidos ao Irão. Do lado de Teerão, surge o compromisso de não produzir ou comprar armas nucleares.
As negociações terão uma segunda fase que vai começar depois da assinatura do acordo e que vai durar 60 dias. Donald Trump admitiu estar confiante, mas Israel coloca-se fora deste entendimento e garante que vai continuar a atacar o Líbano.
Entretanto, o presidente norte-americano já aterrou em Evian, em França, para participar na cimeira do G7, que começa esta segunda-feira. Em foco neste encontro de líderes vão estar as consequências deste entendimento e a reabertura do Estreito de Ormuz.
Irão é "vencedor indiscutível"
Para o líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, os iranianos foram os "vencedores indiscutíveis" do conflito com os Estados Unidos. Declarações que proferiu após o anúncio do acordo preliminar para cessar as hostilidades e reabrir o estreito de Ormuz.
"Nesta fase, podemos afirmar com convicção que vocês, o povo heroico do Irão, foram os vencedores indiscutíveis deste conflito", declarou Khamenei, numa mensagem transmitida pela emissora estatal iraniana, argumentando que a República Islâmica emergiu da crise como "uma grande potência" e considerou que a posição dos Estados Unidos saiu enfraquecida após o confronto.
"A transição da arrogância para a fraqueza tornou-se evidente para todos", afirmou, referindo-se a Washington, acrescentando que a resposta adequada por parte dos iranianos passa por um "esforço incansável para alcançar um Irão forte".
O acordo entre Washington e Teerão foi anunciado, esta segunda-feira, pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que o classificou como um acordo de paz e informou que prevê o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano.
C/agências