Trump anuncia que navios "carregados de petróleo" já passam no Estreito de Ormuz

Irão é "vencedor indiscutível"

O acordo entre Washington e Teerão foi anunciado, esta segunda-feira, pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que o classificou como um acordo de paz e informou que prevê o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano.





C/agências

Numa publicação no Truth Social, o presidente norte-americano declarou afirmou que os navios petroleiros estão "a começar a sair" do Estreito de Ormuz, embora alguns transportadores considerem que o acordo para atravessar o estreito permanece incerto e, por isso, muito arriscado para os navios retomarem o trânsito., escreveu Donald Trump na sua rede social.As empresas de navegação e as seguradoras esperam que o estreito estará mais seguro para a passagem de embarcações após a assinatura do acordo de paz preliminar com o Irão.Washington e Teerão chegaram a um acordo, esta segunda-feira, mas o memorando só será assinado na sexta-feira, em Genebra.As negociações terão uma segunda fase que vai começar depois da assinatura do acordo e que vai durar 60 dias.Entretanto,Em foco neste encontro de líderes vão estar as consequências deste entendimento e a reabertura do Estreito de Ormuz.Para o líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, os iranianos foram os "vencedores indiscutíveis" do conflito com os Estados Unidos. Declarações que proferiu após o anúncio do acordo preliminar para cessar as hostilidades e reabrir o estreito de Ormuz., declarou Khamenei, numa mensagem transmitida pela emissora estatal iraniana, argumentando que a República Islâmica emergiu da crise como "uma grande potência" e considerou que a posição dos Estados Unidos saiu enfraquecida após o confronto., afirmou, referindo-se a Washington, acrescentando que a resposta adequada por parte dos iranianos passa por um "esforço incansável para alcançar um Irão forte".