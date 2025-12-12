Trump anuncia renovar de tréguas entre Tailândia e Camboja após novos confrontos

Num comunicado divulgado na rede Truth Social, Trump revelou ter mantido conversações telefónicas com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, e com o chefe do Governo cambojano, Hun Manet, garantindo que ambos "concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite e regressar ao Acordo de Paz original", concluído com a sua intervenção e "com a ajuda do grande primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim".

O cessar-fogo inicial, alcançado em julho, resultou da pressão direta de Washington, que ameaçou suspender privilégios comerciais caso Banguecoque e Phnom Penh não aceitassem pôr termo às hostilidades.

O entendimento foi aprofundado em outubro, numa reunião regional na Malásia em que Trump participou.

Apesar da trégua, os dois países continuaram a protagonizar uma intensa guerra de propaganda e registaram episódios esporádicos de violência transfronteiriça, alimentando receios de uma nova escalada antes da intervenção diplomática de Washington.