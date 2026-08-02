Trump anuncia suspensão de ataques contra Irão na esperança de um novo acordo de paz

O Irão e outros países do Médio Oriente pediram tempo para concluir um acordo que prevê a "reabertura imediata, completa e total" do Estreito de Ormuz e o "fim da ameaça nuclear iraniana", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

Príncipe herdeiro saudita apela à redução das tensões

“Não seremos apanhados de surpresa”

A guerra no Médio Oriente foi desencadeada a 28 de fevereiro por ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que retaliou com ataques de mísseis e drones na região.

c/agências