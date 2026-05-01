Trump anuncia terceira candidata para dirigir Saúde Pública

"Nicole é uma médica extraordinária que dedicou a sua carreira a orientar as mulheres que enfrentam o cancro da mama através do seu diagnóstico e tratamento", escreveu na sua rede social na quinta-feira.

Trump elogiou esta também colaboradora da televisão Fox por ser "uma comunicadora incrível, capaz de fazer com que os temas de saúde complexos sejam mais facilmente compreensíveis para todos os (norte-)americanos".

Saphier é a terceira candidata nomeada para o cargo, depois de Janette Nesheiwat, também habitual de Fox News, e de Means.

Segundo Trump, o motivo pelo qual decidiu recuar uma segunda vez neste assunto foi a oposição do senador republicano Bill Cassidy, eleito pelo Estado do Luisiana, a quem qualificou como uma pessoa "extremamente desleal", que "se interpôs no caminho" da candidata e anterior.

Cassidy, médico e presidente da Comissão de Saúde do Senado que aprova os nomeados antes da votação em plenário, mostrou inquietação com as qualificações de Means e a sua posição sobre as vacinas.

Segundo a página `web` do centro oncológico Memorial Sloan Kettering, Saphier é radiologista e diretora de Imagem Mamária, com ampla experiência em diagnóstico e tratamento minimamente invasivo do cancro da mama e outras patologias.

É também conhecida pelas suas intervenções nos canais Fox News e Fox Business.

O cargo de diretor-geral de Saúde Pública dos EUA, considerado "o médico da nação", foca-se em educar sobre como melhorar a saúde, através da emissão de avisos, relatórios e apelos à ação para oferecer a melhor informação científica disponível sobre temas cruciais.