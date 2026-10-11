Trump anuncia trégua para ataques contra instalações energéticas. Zelensky diz desconhecer, mas pronto a aceitar

Trump anuncia trégua para ataques contra instalações energéticas. Zelensky diz desconhecer, mas pronto a aceitar

A Rússia e a Ucrânia concordaram com um cessar-fogo para os ataques contra infraestruturas energéticas dos dois países, anunciou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"A partir de agora, há um cessar-fogo energético [escrito em maiúsculas] na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambos os lados concordaram. Não o quebrem!", escreveu Donald Trump na sua rede Truth Social, sem adiantar mais pormenores.

O presidente ucraniano disse desconhecer qualquer acordo, mas acresenta à Axios que está pronto a aceitar um cessar-fogo. "O anúncio deste cessar-fogo foi uma novidade para mim. Mas, se os russos concordarem com um cessar-fogo energético, a Ucrânia concordará", declarou o líder ucraniano, segundo o jornalista Barak Ravid, do portal norte-americano, que publicou estas declarações na rede X.

Segundo o Axios, Zelensky reforçou que, se Trump negociou esta trégua com o Presidente russo, Vladimir Putin, então que o avisem.

"Digam-nos quando é que este cessar-fogo entrará em vigor: estamos prontos e aceitá-lo-emos", declarou.

O presidente francês afirma apoiar sem reserva o apelo a uma trégua energética, mas acrescenta que a Rússia tem recusando, intensificando os ataques a infraestruturas urcranianas. "A França continuará a apoiar a Ucrânia e o presidente Zelensky", reforça Emmanuel Macron. Também a presidente da Comissão Europeia saiu em apoio do líder ucraniano.

 



Antes da mensagem do líder norte-americano, o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que está disposto a interromper os ataques contra refinarias da Rússia se Moscovo deixar de visar infraestruturas energéticas da Ucrânia.

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