Trump anunciou sanções contra funcionários do Tribunal Penal Internacional

Donald Trump anunciou sanções contra os funcionários do Tribunal Penal Internacional que estão a investigar as suspeitas de crimes de guerra de soldados americanos no Afeganistão. Os Estados Unidos não reconhecem a legitimidade do TPI para julgar norte-americanos e acusam a Rússia de estar a manipular o tribunal que julga crimes de guerra e contra a humanidade.