Trump apela ao voto em Ohio para travar avanço democrata e manter controlo do Senado

A visita de Trump a Ohio teve como objetivo apoiar as candidaturas de Jon Husted ao Senado e de Vivek Ramaswamy ao cargo de governador, num território que, nas últimas três eleições presidenciais, votou Trump.

"O que lhes vou pedir é que vão votar, porque se nos mobilizarmos e mobilizarmos as pessoas, vamos ganhar e vamos ganhar em grande", afirmou Trump durante um comício na cidade de Dayton.

O lugar de Husted, senador desde 2025, é um dos mais disputados nas eleições que terão lugar em 03 de novembro, e uma sondagem publicada este sábado pelo The New York Times indica que o candidato democrata, Sherrod Brown, mantém uma vantagem de três pontos percentuais.

Se ficar sem quatro dos 35 lugares do Senado em disputa nestas eleições, o Partido Republicano perde o controlo da Câmara Alta do Congresso, o que limita a capacidade de governar de Trump durante os dois últimos anos do seu segundo mandato.

Trump aproveitou também o discurso para fazer um balanço dos resultados económicos deste mandato, defender a política de direitos aduaneiros e reiterar os ataques à oposição democrata em matéria de imigração e energia.

Além disso, o chefe de Estado reiterou a promessa de distribuir cinco mil dólares (4.441 euros) a cada cidadão norte-americano caso os republicanos mantenham a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado dos Estados Unidos, promessa que tem repetido nos comícios eleitorais e voltou a defender este fim de semana.

O primeiro dos comícios mais recentes teve lugar na passada quinta-feira no Texas, seguindo-se outro evento em Oklahoma nesse mesmo dia, antes de se deslocar na sexta-feira à noite ao Alabama.

Esta campanha prossegue na segunda-feira no estado do Nevada e visa mobilizar as bases num momento em que a popularidade de Trump se encontra em mínimos históricos - regista uma média de 36% de aprovação e 60% de desaprovação.