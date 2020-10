Trump apenas com "sintomas ligeiros" de Covid-19

Saiu sozinho e pelo próprio pé até ao helicoptero que o transportou para o Centro médico militar Nacional Walter Reed, em Maryland. É lá, numa suite especial, que vai permanecer nos próximos dias - por prevenção, garante a Casa Branca.



E antes de partir, o presidente norte-americano ainda gravou uma mensagem.



A equipa médica do presidente também continua a dizer que Donald Trump está bem e que manifesta apenas sintomas ligeiros da doença.

A decisão de transferi-lo para o hospital serve para garantir que este tem assistência imediata, caso o estado clínico se agrave repentinamente.



Poucas horas depois do anúncio de que o presidente tinha testado positivo à covid 19, um dos especialistas fez saber que já estava a ser administrado a Donald Trump um tratamento experimental, considerado promissor com anticorpos sintéticos.



Hope Hicks uma das principais assessoras do presidente é apontada como a mais provável fonte de contágio de Trump e Melania. Nos últimos dias, Hicks trabalhou de perto com o casal e os contactos continuaram mesmo depois de conhecido o resultado dos testes.



Os 74 anos de idade, alguns problemas de saúde e o excesso de peso fazem de Trump um doente de risco.