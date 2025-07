Trump aplica mais 25-40% a África do Sul, Malásia, Cazaquistão, Laos e Myanmar

Em cartas individuais enviadas aos líderes destes países e publicadas na sua rede social, Truth Social, Donald Trump especificou que as tarifas para o Laos e Myanmar são de 40%, para a África do Sul, de 30%, e para a Malásia e o Cazaquistão, de 25%.

A dois dias de expirar o prazo definido por Trump para renegociar as tarifas de acesso ao mercado norte-americano, as cartas seguem-se a outras enviadas hoje ao Japão e à Coreia do Sul, anunciando que estarão sujeitos a tarifas de 25% a partir de agosto.