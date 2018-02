Trump apoia aumento da idade mínima para 21 anos na aquisição de armas de fogo

Na sua página pessoal na rede social Twitter, Trump manifestou concordância em "aumentar a idade para 21 anos e acabar com a venda de Bump Stocks!", em referência a um acessório que permite uma transformação, ilegal, de uma arma semiautomática em automática.



Trump referiu ainda que pressionará "fortemente" a medida de "verificação de antecedentes" e sublinhou que quer que se coloque "ênfase na saúde mental", sem ter dado mais detalhes.





I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue - I hope!