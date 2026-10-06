Trump aprova fuzilamento do autor de massacre numa base militar no Texas em 2009

Trump aprova fuzilamento do autor de massacre numa base militar no Texas em 2009

Donald Trump aprovou a execução por fuzilamento de Nidal Malik Hasan, condenado à morte por ter matado 13 pessoas e ferido outras 32 durante um tiroteio em 2009 na base militar de Fort Hood, no Texas.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Nidal Hasan, acusado de ter morto 13 pessoas e ferido 31 num tiroteio ocorrido em novembro de 2009 em Fort Hood, no Texas | Foto: Bell County Sheriff's Office Handout via REUTERS

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A decisão do Presidente dos Estados Unidos foi confirmada na segunda-feira, na conta na rede social X do porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, que referiu que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, recomendou a execução do ex-major do Exército por fuzilamento e que Trump deu a sua aprovação.

"O secretário da Guerra, Pete Hegseth, recomendou - e o Presidente Donald J. Trump aprovou - a execução por um pelotão de fuzilamento do Exército dos EUA para o terrorista condenado Nidal Malik Hasan, o jihadista que abriu fogo contra soldados norte-americanos desarmados em Fort Hood, em 2009", escreveu Parnell.

Hasan abriu fogo contra soldados norte-americanos num centro de processamento de pessoal de Fort Hood, a 05 de novembro de 2009, e gritou "Allahu Akbar" (`Alá é Grande`) durante o ataque.

O secretário da Defesa será agora responsável por determinar a data e o local da execução, segundo Parnell.

Hasan, que foi condenado à morte em 2013 por 13 acusações de homicídio premeditado e 32 de tentativa de homicídio premeditado, encontra-se detido na prisão militar de Fort Leavenworth, no Kansas.

O massacre ocorreu quando Hasan, na altura psiquiatra do Exército com a patente de major, abriu fogo no interior do Centro de Preparação de Soldados de Fort Hood, onde os militares aguardavam para serem destacados ou regressarem a missões no estrangeiro.

O ataque deixou ainda 32 feridos e foi considerado o tiroteio mais mortífero ocorrido numa instalação militar norte-americana.

A investigação posterior determinou que Hasan tinha mantido contactos com o clérigo radical Anwar al Awlaki, que mais tarde se tornou uma figura proeminente da Al Qaeda na Península Arábica.

Hasan foi julgado por um tribunal militar e declarou-se inocente, tendo atuado como seu próprio advogado durante o processo.

A 28 de agosto de 2013, foi condenado à morte por unanimidade dos membros do tribunal.

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