Trump assina ordem executiva para renomear o Lago Ontário como Lago América

A decisão de Trump seguiu-se ao fracasso das negociações entre Washington e Otawwa sobre trocas comerciais e tarifas entre os dois países. De parte a parte, as tarifas foram agravadas. O Canadá retaliou contra as novas tarifas norte-americanas que entraram em vigor no sábado com uma série de sobretaxas dirigidas a certos produtos norte-americanos, após o fracasso das negociações comerciais entre os dois países. Estas medidas entrarão em vigor a 8 de setembro.

Esta nova ofensiva de Donald Trump contra o Canadá, que acusa de "roubar" os Estados Unidos, corre o risco de frustrar as esperanças expressas por Otava na quinta-feira de um retomar das negociações comerciais.





Trump não se eximiu de fazer espetáculo com a decisão.





Para a assinatura desta quinta-feira, foi colocado um mapa no Salão Oval, no qual este corpo de água, um dos Grandes Lagos da região fronteiriça, já estava identificado como "Lago da América" ​​em grandes letras vermelhas."Ontário", que também se refere a uma província canadiana, vem da palavra iroquesa "kanadario", que significa água "cintilante", de acordo com uma explicação etimológica fornecida pelo governo canadiano.Logo no início do seu segundo mandato, ordenou que o nome do Golfo do México fosse alterado para Golfo da América.