Trump assiste ao testemunho de Christine Blasey Ford a bordo do avião presidencial

27 Set, 2018

Segundo confirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, o chefe de Estado norte-americano assistiu à audição de Christine Blasey Ford, realizada hoje no Comité Judicial do Senado (câmara alta do Congresso norte-americano), durante um voo entre Nova Iorque (onde participou na Assembleia-Geral da ONU) e Washington.



Após ter manifestado um forte apoio ao juiz Brett Kavanaugh, cujo nome avançou em julho passado para ocupar um lugar no Supremo Tribunal norte-americano, Donald Trump admitiu na quarta-feira que poderia retirar o apoio à candidatura do magistrado se o testemunho da mulher fosse convincente.



"É possível que mude de opinião depois de a ouvir. Se achar que ele é culpado do que quer que seja poderei, com certeza, retirar-lhe o apoio", respondeu Donald Trump quando questionado por um jornalista sobre se esta era uma opção, indicando ainda que iria assistir ao testemunho "com espírito de abertura".



Christine Blasey Ford, a primeira mulher que acusou publicamente Brett Kavanaugh de abusos sexuais, foi hoje ouvida no Comité Judicial do Senado, órgão responsável pela avaliação e confirmação do candidato proposto por Trump.

"Estou aterrorizada"





Durante a audição pública e transmitida em direto na televisão, a professora universitária de 51 anos afirmou que decidiu testemunhar porque acreditava que tinha esse "dever cívico"."Não estou aqui hoje porque quero, estou aterrorizada. Estou aqui porque sinto que é o meu dever cívico contar-vos o que aconteceu comigo quando Brett Kavanaugh e eu frequentávamos o secundário", declarou.Christine Blasey Ford acusa Brett Kavanaugh de tentar violá-la durante uma festa em 1982, quando ambos frequentavam o ensino secundário.Kavanaugh, que será também hoje ouvido pelo mesmo comité, nega categoricamente tais alegações."Acreditei que ele ia violar-me", declarou a professora universitária, num tom emocionado, segundo descreveram as agências internacionais.Ford garantiu que não existiu qualquer engano sobre a identidade do agressor, sublinhando que sentiu que era sua responsabilidade contar a verdade.Diante dos senadores, Christine Blasey Ford declarou que a agressão está gravada na sua memória e que a tem perseguido ao longo dos anos.A professora universitária relatou que Kavanaugh, juntamente com outros rapazes, a empurrou para um quarto numa casa durante uma festa.Na altura, o agora juiz empurrou-a para a cama, apalpou-a e tentou retirar-lhe a roupa. Quanto ela tentou gritar, ele tapou-lhe a boca com a mão.A par de Christine Blasey Ford, pelo menos outras duas mulheres acusaram publicamente, até ao momento, Brett Kavanaugh de má conduta sexual.Trump sempre saiu em defesa do juiz Kavanaugh, afirmando que as acusações eram "falsas" e "totalmente políticas".