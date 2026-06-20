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Trump ataca Meloni: "Quer voltar a ser amiga para melhorar os seus números"
Um breve encontro entre Donald Trump e Giorgia Meloni à margem da cimeira do G7 veio desencadear uma acesa troca de acusações entre os dois líderes.
O presidente dos Estados Unidos reacendeu este sábado a disputa diplomática com a primeira-ministra italiana, insistindo que Giorgia Meloni pediu “repetidamente” para tirar uma fotografia com ele durante a cimeira do G7 e acusando-a de se querer reaproximar “para melhorar os seus números”.
“A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu, repetidamente, para tirar uma fotografia comigo durante a cimeira do G-7 em França”, voltou a assegurar Donald Trump na rede Truth Social.
“Ela está a ter maus resultados em Itália no que diz respeito à sua popularidade, possivelmente porque recusou os Estados Unidos da América, um país que ama e protege verdadeiramente a Itália, quando se tratou de impedir o Irão de obter ou desenvolver uma arma nuclear (mas a NATO também o fez, já agora!)”, escreveu.
As declarações surgem depois de Donald Trump ter comentado esta semana com um jornalista italiano que Giorgia Meloni “implorou” para tirar uma fotografia com ele à margem da cimeira do G7.
"Provavelmente ficou contente por eu lhe ter falado, não era obrigado a falar com ela, mas implorou-me para tirar uma fotografia com ela, tive pena", disse o líder norte-americano.
A primeira-ministra italiana não gostou da afirmação e assegurou que esta era falsa. "As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Estou francamente surpreendida. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com os seus aliados: além disso, não é a primeira vez”, vincou.
"Há uma coisa de que ele se deve lembrar: nem eu nem a Itália alguma vez implorámos", acrescentou a líder italiana.
Na sequência da entrevista concedida por Donald Trump, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, anunciou o cancelamento da sua visita aos Estados Unidos, prevista para 21 e 22 de junho, e condenou as “declarações graves e ofensivas”.
Também uma conferência sobre as relações comerciais entre EUA e Itália marcada para segunda-feira em Miami, que deveria contar com o ministro italiano e o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, foi cancelada, anunciou na sexta-feira o Departamento de Estado norte-americano.
c/ agências
“A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu, repetidamente, para tirar uma fotografia comigo durante a cimeira do G-7 em França”, voltou a assegurar Donald Trump na rede Truth Social.
“Ela está a ter maus resultados em Itália no que diz respeito à sua popularidade, possivelmente porque recusou os Estados Unidos da América, um país que ama e protege verdadeiramente a Itália, quando se tratou de impedir o Irão de obter ou desenvolver uma arma nuclear (mas a NATO também o fez, já agora!)”, escreveu.
“Ela nem sequer nos deixou utilizar as pistas de aterragem ou de descolagem italianas, o que representou um grande inconveniente logístico, isto apesar de os EUA contribuírem com centenas de milhares de milhões de dólares por ano para proteger Itália e outros ‘supostos’ aliados da NATO", criticou.
Trump acrescentou que "agora, depois de os Estados Unidos terem derrotado militarmente o Irão, ela quer voltar a ser amiga para melhorar os seus ‘números’. Não, obrigado!!!”.
As declarações surgem depois de Donald Trump ter comentado esta semana com um jornalista italiano que Giorgia Meloni “implorou” para tirar uma fotografia com ele à margem da cimeira do G7.
"Provavelmente ficou contente por eu lhe ter falado, não era obrigado a falar com ela, mas implorou-me para tirar uma fotografia com ela, tive pena", disse o líder norte-americano.
A primeira-ministra italiana não gostou da afirmação e assegurou que esta era falsa. "As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Estou francamente surpreendida. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com os seus aliados: além disso, não é a primeira vez”, vincou.
"Há uma coisa de que ele se deve lembrar: nem eu nem a Itália alguma vez implorámos", acrescentou a líder italiana.
Na sequência da entrevista concedida por Donald Trump, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, anunciou o cancelamento da sua visita aos Estados Unidos, prevista para 21 e 22 de junho, e condenou as “declarações graves e ofensivas”.
Também uma conferência sobre as relações comerciais entre EUA e Itália marcada para segunda-feira em Miami, que deveria contar com o ministro italiano e o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, foi cancelada, anunciou na sexta-feira o Departamento de Estado norte-americano.
c/ agências