Trump ataca Meloni: "Quer voltar a ser amiga para melhorar os seus números"

“Ela nem sequer nos deixou utilizar as pistas de aterragem ou de descolagem italianas, o que representou um grande inconveniente logístico, isto apesar de os EUA contribuírem com centenas de milhares de milhões de dólares por ano para proteger Itália e outros ‘supostos’ aliados da NATO", criticou.





Trump acrescentou que "agora, depois de os Estados Unidos terem derrotado militarmente o Irão, ela quer voltar a ser amiga para melhorar os seus ‘números’. Não, obrigado!!!”.

c/ agências

O presidente dos Estados Unidos reacendeu este sábado a disputa diplomática com a primeira-ministra italiana, insistindo que Giorgia Meloni pediu “repetidamente” para tirar uma fotografia com ele durante a cimeira do G7 e acusando-a de se querer reaproximar “para melhorar os seus números”.voltou a assegurar Donald Trump na rede Truth Social.“Ela está a ter maus resultados em Itália no que diz respeito à sua popularidade, possivelmente porque recusou os Estados Unidos da América, um país que ama e protege verdadeiramente a Itália, quando se tratou de impedir o Irão de obter ou desenvolver uma arma nuclear (mas a NATO também o fez, já agora!)”, escreveu.As declarações surgem depois deà margem da cimeira do G7."Provavelmente ficou contente por eu lhe ter falado, não era obrigado a falar com ela, mas implorou-me para tirar uma fotografia com ela, tive pena", disse o líder norte-americano.A primeira-ministra italiana não gostou da afirmação e assegurou que esta era falsa. ". Estou francamente surpreendida. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com os seus aliados: além disso, não é a primeira vez”, vincou."Há uma coisa de que ele se deve lembrar: nem eu nem a Itália alguma vez implorámos", acrescentou a líder italiana.Na sequência da entrevista concedida por Donald Trump,, prevista para 21 e 22 de junho, e condenou as “declarações graves e ofensivas”.Também uma conferência sobre as relações comerciais entre EUA e Itália marcada para segunda-feira em Miami, que deveria contar com o ministro italiano e o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, foi cancelada, anunciou na sexta-feira o Departamento de Estado norte-americano.