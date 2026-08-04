Trump atira-se a petrolíferas por "ganharem demasiado dinheiro" com guerra contra Irão

Na antecâmara da ofensiva israelo-americana contra o Irão, desencadeada em fevereiro, o barril de petróleo Brent – referência para a Europa – era negociado a cerca de 70 dólares; no final de abril, ascendeu a 126 dólares, estabelecendo-se atualmente nos 85 dólares.



Dado Ruvic - Reuters

O presidente dos EUA ordenou mesmo ao Departamento de Justiça que investigasse eventuais práticas abusivas na formação de preços no retalho do sector energético.



O caso português



"Windfall tax"

c/ Lusa

O presidente dos Estados Unidos procurou, na última noite, orientar a mira para as petrolíferas norte-americanas ExxonMobil e Chevron, acusando-as de “ganharem demasiado dinheiro” com o impacto nos mercados da sua ofensiva contra o Irão. “Não gosto disso”, clamou Donald Trump.Nas palavras de Trump,. Por sua vez, a ExxonMobil reportou lucros de 14,5 mil milhões, o dobro do que acumulou no segundo trimestre de 2026., insistiu o presidente dos Estados Unidos, na noite de segunda-feira, a partir da Sala Oval.Estas críticas de Trump aos gigantes do petróleo surgem semanas depois de o presidente norte-americano ter instado os retalhistas a reduzirem preços – via de comunicação que não será alheia à aproximação das eleições intercalares de novembro, num momento em que os índices de aprovação do atual inquilino da Casa Branca sofrem uma quebra pronunciada., escrevia Trump, em junho, na plataforma Truth Social, para ensaiar um aviso:A Administração republicana considera assim que a queda nos preços do petróleo e do gás verificada durante as negociações de junho com Teerão deveria ter levado a que os preços sofressem quebras mais acentuadas., propugnou Trump.Perante a escalada dos preços dos combustíveis, o Governo aprovou na passada quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, a implementação de umaEm comunicado difundido no dia da reunião do Executivo, o Ministério das Finanças afirmou que a contribuição em causa “deverá ser apurada e paga até ao final de setembro de 2027 e o Governo tudo fará para assegurar o cumprimento escrupuloso da medida”.No início de abril, em carta conjunta, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, os homólogos de Alemanha, Lars Klingbeil, Itália, Giancarlo Giorgetti, e Áustria, Markus Marterbauer, e o ministro espanhol da Economia, Comércio e Negócios, Carlos Cuerpo, defenderam junto da Comissão Europeia a criação de um imposto sobre os lucros extraordinários das energéticas.à contribuição de solidariedade temporária implementada em 2022, propugnaram os signatários da carta.Na esteira da crise energética espoletada pela invasão russa da Ucrânia, os ministros da Energia da União Europeia aprovaram, em 2022, a taxação de 33 por cento sobre lucros extraordinários das empresas de combustíveis fósseis.A ideia passava pela criação de uma "contribuição solidária" a redistribuir pelos mais vulneráveis, por um teto máximo para os lucros das produtoras de eletricidade a baixos custos e planos de redução de consumo.Há uma semana,, resultado potenciado pelo aumento da produção de petróleo no Brasil e pela cotação média do barril de Brent.