Trump autoproclama-se vencedor com Biden à frente na contagem

O uso da palavra fraude, repetida no discurso desta madrugada, não é uma surpresa. Ao longo da campanha, o candidato republicano já tinha questionado a validade dos votos que chegassem pelo correio depois do dia das eleições.



E enquanto Joe Biden fazia a primeira declaração ao país, Donald Trump publicava nas redes sociais mais uma declaração polémica: "Estamos com uma grande vantagem, mas eles estão a tentar a roubar-nos as eleições. Nunca deixaremos que o façam. Os votos não podem entrar depois de as urnas encerrarem".



O Twitter sinalizou a publicação como conteúdo contestável e que poderia conter informações incorretas sobre como participar numa eleição ou noutro processo cívico.



Contra as expectativas geradas por algumas sondagens, Donald Trump voltou a vencer na Florida. E também no Texas e Ohio.



O recandidato garante que estava tudo pronto para uma madrugada de festa, mas agora mostra-se preparado para uma batalha que se pode prolongar na Justiça.