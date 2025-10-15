Trump avalia ataques contra narcotraficantes dentro da Venezuela

Um dia depois de anunciar o quinto ataque das forças norte-americanas contra uma embarcação suspeita de transportar droga em águas internacionais próximo da Venezuela, Trump afirmou na Sala Oval da Casa Branca que naquela zona "o mar está muito bem controlado" e que "certamente" estão a ser avaliados ataques em terra.

"Não quero dizer mais nada, mas estamos agora a considerar ataques terrestres", afirmou o Presidente norte-americano em resposta à questão de um jornalista sobre a extensão das operações militares, que afirma visarem cartéis narcotraficantes.