Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump cancela ataques e anuncia acordo com o Irão
Do impasse militar ao anúncio de um acordo histórico no Médio Oriente.
Donald Trump recuou nas intenções de atacar o Irão pela terceira noite consecutiva, cancelou os bombardeamentos e surpreendeu ao anunciar um entendimento com Teerão.
A assinatura do documento está prevista para este fim de semana, em solo europeu.
A contrapartida imediata será o levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos, uma medida com impacto direto na descida dos preços do petróleo.
Em conferência de imprensa na Casa Branca, o Presidente norte-americano chegou mesmo a afirmar que o 'Médio Oriente está feliz'.