Trump cancela financiamento de 223 projetos de energia em 16 Estados democratas

O Departamento de Energia anunciou o cancelamento de 321 subvenções para os 223 projetos que, argumentou, "não contribuíam de maneira significativa para satisfazer as necessidades energéticas do país, não eram economicamente viáveis e não gerariam um retorno positivo do investimento do dinheiro público".

O cancelamento representa "uma poupança de 7,560 mil milhões de dólares para os contribuintes", segundo o texto, que não detalha os projetos em causa.

O diretor do Gabinete da Administração e Orçamento, Russell Vought, que executa os cortes decididos, escreveu nas redes sociais que o financiamento da "falsa iniciativa do Novo Pacto Verde (do governo de Joe Biden), que pretendia impulsionar a agenda climática da esquerda, vai ser cancelado".

Os projetos em causa estavam previstos para os Estados de Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havai, Ilinóis, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nova Jérsia, Novo México, Nova Iorque, Oregon, Vermont e Washington, todos governador por democratas e onde Kamala Harris venceu nas presidenciais de novembro.

Desde que regressou à Casa Branca, Trump declarou guerra à energia renovável e promoveu o carvão e a fraturação hidráulica, bem como a energia nuclear.

Também já declarou que o país deve triplicar a produção de eletricidade para responder à enorme procura dos centros de dados, que suportam a inteligência artificial e estão a atrair investimentos avultados.