Trump celebra assinatura da "grande e bela lei" em festa com bombardeiro

Um dia depois de o pacote legislativo - batizado por Trump como "a grande e bela lei" - ser aprovado no Congresso por uma margem estreita, a cerimónia de assinatura decorreu durante o piquenique anual do 04 de julho na Casa Branca, este ano com uma passagem aérea de dois aviões de combate F-35 escoltando um bombardeiro furtivo B-2 Spirit, aparelhos usados em junho no ataque a instalações nucleares iranianas, e com alguns dos pilotos da missão entre os convidados, juntamente com as suas famílias.

A atmosfera festiva contrasta com as fortes críticas dos democratas aos cortes previstos na lei, sobretudo nas despesas com Saúde e assistência alimentar, mas também entre sectores conservadores pelo aumento previsto do endividamento do país.