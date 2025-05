Trump chega à Arábia Saudita. Diplomacia e procura de investimento de um trilião de dólares na agenda

Riade está toda engalanada para receber o presidente dos EUA, Donald Trump, com ruas cheias de bandeiras e palácios dourados.





Mas o foco de Trump está em conseguir o trilião de dólares em investimentos.





No entanto, tem que gerir uma possível normalização de relações diblomáticas entre Arábia Saudita e Israel relacionadas com a guerra em Gaza.





A comitiva norte-americana tem encontro marcado com líderes de alguns dos estados mais ricos do Golfo – Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.







Em comum, querem todos eles uma aproximação com o Irão e, sobretudo, não querem outra guerra.







Prevê-se que Trump insista num cessar-fogo em Gaza e tente aplicar os dons de melhor negociador de mundo, como muitas vezes se auto-proclama.





Ao mesmo tempo, os governantes deste países ricos da Arábia querem uma relação com os EUA, e mais especificamente querem um relacionamento com o presidente Trump, de acordo com a BBC.







Trump rompe com a tradição dos presidentes dos EUA visitarem o Reino Unido, Canadá ou México, em primeiro lugar. Neste segundo mandato, o presidente norte-americano decidiu começar a primeira grande viagem internacional na Arábia Saudita.







Durante a visita, Trump participará num fórum de investimentos saudita-americano em Riade, com CEOs da BlackRock, Palantir, Citigroup, IBM, Qualcomm, Alphabet e Franklin Templeton, na tentativa de atrair os principais líderes de Wall Street e de Silicon Valley para a Arábia Saudita e desenvolver trocas comerciais.







O CEO da Tesla, Elon Musk, também faz parte da comitiva.







Está na calha um acordo de venda de armamento. A Arábia Saudita poderá comprar mais de 100 mil milhões de dólares em armas norte-americanas e outros equipamentos militares.





Mísseis, sistemas de radar e aeronaves de transporte fazem parte, alegadamente, desse acordo que Trump deve anunciar nesta visita.



Espera-se também que Trump participe numa cúpula de líderes do Golfo, na quarta-feira, antes de viajar para o Catar no mesmo dia.



Donald Trump terminará a viagem de quatro dias aos Emirados Árabes Unidos na sexta-feira. Israel não faz parte do itenerário.