Trump classifica flotilha como "provocação deliberada e desnecessária"

"Nós estamos centrados em concretizar o plano do Presidente Trump para pôr fim à guerra, que tem sido universalmente recebido como uma oportunidade histórica para uma paz duradoura", declarou à agência noticiosa espanhola EFE um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano (equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros).

O responsável acrescentou que o Departamento de Estado "não tem prioridade maior do que a segurança e proteção dos cidadãos norte-americanos".

Pelo menos oito veteranos militares dos Estados Unidos integraram a flotilha, uma missão internacional com mais de 40 embarcações e cerca de 500 voluntários, cujo objetivo era romper o bloqueio israelita a Gaza e entregar ajuda humanitária no enclave.

Entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje, a Marinha israelita intercetou a quase totalidade das embarcações e deteve pelo menos 443 membros da flotilha, incluindo quatro cidadãos portugueses.

Governos e organismos internacionais condenaram a ação de Israel, enquanto cidadãos de vários países participaram em manifestações espontâneas de protesto.