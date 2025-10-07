Trump classifica paragem do Governo federal como um "ataque kamikaze" dos democratas

"Eles iniciaram o encerramento do Governo. É como um ataque kamikaze da parte deles. Não têm nada a perder. Perderam as eleições presidenciais de forma avassaladora", afirmou Trump à imprensa durante uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

O encerramento governamental começou a 01 de outubro, devido à falta de acordo entre republicanos e democratas para aprovar no Congresso uma extensão orçamental que permitia continuar a financiar as operações da administração federal.

Os democratas reivindicam o aumento de algumas verbas destinadas à saúde, enquanto os republicanos os acusam de tentar expandir os serviços de saúde para imigrantes indocumentados, algo que a oposição nega.

Questionado sobre a possibilidade de interrupções no tráfego aéreo devido à falta de controladores, Trump assegurou que seriam "atrasos dos democratas".

"Acredito que estas pessoas não têm nada a perder. Têm um partido fora de controlo. Não têm líder. Ninguém sabe quem é o líder", acrescentou.

O presidente também não se comprometeu a oferecer pagamentos retroativos aos milhares de funcionários federais cujas tarefas foram suspensas devido àquela paragem. "Os democratas colocaram muitas pessoas em grave risco, mas realmente depende de quem estamos a falar. Em geral, vamos cuidar do nosso povo. Há pessoas que talvez não mereçam que cuidemos delas, e cuidaremos de outra forma", alertou.

Trump indicou ainda que esta paragem tem a "vantagem" de permitir ao Governo reduzir a Administração, com cortes que, adiantou, serão anunciados em breve.