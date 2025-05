Trump com al-Sharaa. Ao fim de 25 anos, um presidente dos EUA encontrou-se com um líder sírio

Segundo a Casa Branca, durante a reunião de cerca de meia hora, o presidente Donald Trump pediu ao homólogo sírio que normalizasse os laços com o inimigo de longa data Israel.



O norte-americano instou Sharaa a juntar-se aos Emirados Árabes Unidos, ao Bahrein e a Marrocos, que normalizaram as relações com Israel ao abrigo dos Acordos de Abraão, mediados pelos EUA em 2020.



Antes do encontro, Donald Trump anunciou que, apesar de elementos da sua Administração se mostrarem preocupados com as antigas ligações dos líderes sírios à Al Qaeda, os Estados Unidos iriam levantar as sanções contra a Síria, assinalando uma viragem na política em curso. No passado, Ahmed al-Sharaa jurou fidelidade à Al-Qaeda, tendo chegado recentemente ao poder à frente de um grupo que Washington apelidou de organização terrorista.



O levantamento das sanções impostas pelos Estados Unidos, que têm isolado a Síria do sistema financeiro mundial, abre caminho a uma maior participação das organizações humanitárias e facilita o investimento e o comércio estrangeiros, à medida que o país se reconstrói de uma guerra civil.



Na reunião desta quarta-feira, Trump afirmou ainda que Washington está a estudar a normalização das relações com o Governo sírio, a começar pelo seu encontro com Sharaa. A decisão é um impulso para o Governo deste último, que tem procurado colocar a ordem na Síria desde a queda do antigo presidente, Bashar al-Assad, em dezembro.



Israel, aliado dos EUA, opõe-se ao alívio das sanções contra a Síria e tem intensificado os ataques militares no país desde a queda de Assad, afirmando que não tolera a presença de islamitas no sul da Síria.



Após a reunião com Sharaa, Donald Trump disse aos jornalistas que o facto de manter boas relações com países do Médio Oriente é "muito bom para Israel".



O presidente norte-americano classificou o encontro com o homólogo sírio como “ótimo”, descrevendo-o como um homem jovem e atraente com um passado muito forte. “Ele tem uma verdadeira hipótese de se manter firme”, considerou Trump.



Segundo a Casa Branca, o republicano pediu também a Ahmed al-Sharaa que deportasse “terroristas palestinianos” da Síria, assim como todos os “terroristas” estrangeiros.



c/ agências