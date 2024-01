Trump comemora "grande vitória" em New Hampshire

"Que grande vitória", afirmou o magnata, na terça-feira à noite, aos apoiantes, depois da imprensa norte-americana, com 55% dos votos apurados, o ter declarado o vencedor da noite (53,8% dos votos), com quase 10 pontos percentuais de vantagem sobre Haley (44,7%).

Trump aproveitou a multidão de apoiantes para criticar Nikki Haley, avaliando que a antiga governadora "teve uma noite muito má".

"Saiu-se muito mal, na verdade. Disse que ia vencer, que ia vencer, mas falhou e muito", disse.

Trump destacou ainda o desempenho de Haley no "caucus" do Iowa da semana passada, onde a candidata ficou em terceiro lugar, atrás do ex-presidente e do governador da Florida, Ron DeSantis, que acabou por abandonar a corrida no domingo.

Apesar de reconhecer a derrota contra Trump nas primárias republicanas de New Hampshire, Nikki Haley prometeu que vai continuar na corrida pela Casa Branca.

De acordo com a estação de televisão CNN, Trump é o primeiro candidato republicano fora de exercício na era moderna a vencer em Iowa e New Hampshire.