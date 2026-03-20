Trump compara ofensiva no Irão ao ataque a Pearl Harbor
Houve mais um momento de profundo desconforto na Sala Oval da Casa Branca.
Foto: Aaron Schwartz - EPA
O presidente norte-americano justificou o silêncio com a necessidade de um elemento-surpresa e, perante a comitiva japonesa, traçou um paralelo inesperado com o ataque a Pearl Harbor.
Trump comparou a atual estratégia militar ao bombardeamento que, na Segunda Guerra Mundial, vitimou mais de dois mil norte-americanos, deixando um rasto de incómodo na diplomacia de Tóquio.