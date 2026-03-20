Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Trump compara ofensiva no Irão ao ataque a Pearl Harbor

Trump compara ofensiva no Irão ao ataque a Pearl Harbor

Houve mais um momento de profundo desconforto na Sala Oval da Casa Branca.

Foto: Aaron Schwartz - EPA

Donald Trump foi confrontado sobre a falta de aviso prévio aos aliados, como o Japão, antes do ataque ao Irão.

O presidente norte-americano justificou o silêncio com a necessidade de um elemento-surpresa e, perante a comitiva japonesa, traçou um paralelo inesperado com o ataque a Pearl Harbor.

Trump comparou a atual estratégia militar ao bombardeamento que, na Segunda Guerra Mundial, vitimou mais de dois mil norte-americanos, deixando um rasto de incómodo na diplomacia de Tóquio.

