Trump concede perdão presidencial a celebridades de TV condenadas por fraude

"Os seus pais estarão livres e imaculados, e espero que consigamos fazer isso até amanhã [quarta-feira]", disse Trump numa chamada telefónica com a filha de ambos, Savannah Chrisley, de acordo com um vídeo publicado `online` por um assessor da Casa Branca.

"Receberam um tratamento bastante severo, pelo que me constou", acrescentou o Presidente sobre o casal.

Numa publicação nas redes sociais, o assessor citado pela AP declara que "Trump é que sabe!".

"Os Chrisley é que sabem" era o nome do programa televisivo que celebrizou o casal, sobre a sua família de estilo de vida extravagante, que, de acordo com a acusação judicial, era mantido através de esquemas fradulentos.

Os Chrisley foram condenados em 2022 por conspiração em fraude bancária na região de Atlanta, recebendo mais de 30 milhões de dólares (26 milhões de euros) em empréstimos apresentando documentos falsos.

Foram também considerados culpados de evasão fiscal, ocultando rendimentos ao mesmo tempo em que ostentavam um estilo de vida luxuoso que, segundo as autoridades, incluía carros topo de gama, roupas de marca, imóveis e viagens.

Os procuradores disseram que o casal fugiu às responsabilidades assumidas quando Todd Chrisley declarou falência e deixou por liquidar mais de 20 milhões de dólares em empréstimos.

Julie Chrisley foi condenada a sete anos de prisão e Todd Chrisley a 12 anos de prisão.

O casal foi ainda condenado a pagar 17,8 milhões de dólares em indemnizações.

Segundo a agência AP, o indulto presidencial enquadra-se num padrão de Trump de perdoar amigos, apoiantes, doadores e ex-funcionários de alto perfil.

Na segunda-feira, Trump perdoou Scott Jenkins, um ex-xerife da Virgínia que havia sido condenado a 10 anos de prisão por fraude e suborno.

O Presidente publicou nas redes sociais que Jenkins e a sua família "foram arrastados para o INFERNO pelo Departamento de Justiça corrupto e instrumentalizado de [Joe] Biden", ex-presidente democrata.

E concedeu ainda perdão a executivo da área da saúde da Florida preso por fraudes fiscais, Paul Walczak, cuja mãe ajudou a expor o conteúdo de um diário mantido por Ashley Biden, filha de Joe Biden.

Em abril, Trump perdoou Michele Fiore, republicana do Nevada que aguardava sentença por acusações federais de ter usado para despesas pessoais, incluindo uma cirurgia plástica, dinheiro destinado à construção de uma estátua em homenagem a um polícia assassinado.

Savannah Chrisley discursou na Convenção Nacional Republicana de 2024, onde falou sobre a detenção dos seus pais, que disse serem "perseguidos por procuradores desonestos".

A filha dos Chrisley defendeu que os seus pais foram alvo da justiça por causa das suas crenças conservadoras e prestígio, tal como Trump foi alvo de críticas pelas suas políticas.

"Nunca esquecerei o que os procuradores disseram no condado mais fortemente democrata do estado, perante um juiz nomeado por Obama. Ele chamou-nos `Trumps do Sul`", disse Savannah Chrisley no seu discurso na convenção.

"Ele afirmou isto como um insulto, mas, deixem que vos diga... pá, eu uso isto como um distintivo de honra", adiantou.