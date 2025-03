Trump concorda em ajudar Zelensky a "localizar defesas aéreas na Europa"

“Estamos muito bem encaminhados e vou pedir ao secretário de Estado Marco Rubio e ao conselheiro de Segurança Nacional Michael Waltz que deem uma descrição exata dos pontos discutidos. Essa declaração será divulgada em breve”, acrescentou.













Durante a tarde, a porta-voz da Casa Branca disse em conferência de imprensa que Donald Trump fez um resumo da sua conversa com Vladimir Putin na chamada com Zelensky.



"Donald Trump e o presidente ucraniano Zelensky tiveram uma fantástica conversa telefónica" e Zelensky "agradeceu a Trump pelo apoio dos Estados Unidos", revelou Karoline Leavitt, adiantando que o presidente ucraniano "reiterou a vontade de um cessar-fogo total".





Nesse sentido, os dois líderes "deram instruções às equipas para avançarem com as questões relativas ao alargamento do cessar-fogo". As equipas técnicas deverão reunir-se na Arábia Saudita nos próximos dias para discutir o alargamento do cessar-fogo, de acordo com a Casa Branca.







Ainda segundo a Casa Branca, Zelensky pediu ao presidente dos EUA um apoio adicional de defesa aérea para proteger os civis dos ataques russos e Trump respondeu que iria ajudá-lo a localizar esse equipamento na Europa.





Donald Trump demonstrou ainda ao presidente ucraniano o seu interesse em que os Estados Unidos tomem "posse" das centrais nucleares e elétricas da Ucrânia.



"A posse americana destas centrais proporcionaria a melhor proteção e apoio possível às infra-estruturas energéticas da Ucrânia", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas.



Na chamada, o presidente norte-americano aproveitou para perguntar ao homólogo ucraniano acerca de "crianças desaparecidas", adiantou Leavitt.

Zelensky fala em telefonema "muito substantivo"



Zelensky também revelou detalhes acerca do telefonema, considerando-o "muito substantivo e franco" e dizendo que confirmou a disponibilidade do seu país para interromper os ataques às infraestruturas de energia russas.





"Um dos primeiros passos para acabar com a guerra poderia ser parar com os ataques às infraestruturas de energia e outras infraestruturas civis. Apoiei esta medida e a Ucrânia confirmou que está disposta a aplicá-la", assegurou Volodymyr Zelensky.





"Instruímos as nossas equipas para resolver questões técnicas relacionadas com a implementação e expansão do cessar-fogo parcial. As equipas ucranianas e americanas estão prontas para se reunirem na Arábia Saudita nos próximos dias para continuar a coordenar os passos para a paz", afirmou Zelensky.

Moscovo e Kiev trocaram prisioneiros

A chamada realizou-se depois de Moscovo e Kiev terem concordado em realizar uma troca de 175 prisioneiros de guerra de cada lado. Essa troca, que já se realizou, contemplou ainda 22 prisioneiros ucranianos "gravemente feridos".



Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos falou com o homólogo russo ao telefone cerca de duas horas, tendo Putin aceitado suspender os ataques a infraestruturas energéticas ucranianas durante 30 dias.



O presidente Zelensky vincou que pretendia discutir os "próximos passos" com Trump, pedindo em particular que "os Estados Unidos sejam a principal entidade controladora" do cessar-fogo.



Volodymyr Zelensky garantiu ainda que a Ucrânia respeitaria o cessar-fogo parcial sobre as infraestruturas energéticas se Moscovo fizesse o mesmo. "Se os russos não atingirem as nossas instalações, nós certamente não atingiremos as deles", declarou.





“Acabo de concluir uma excelente conversa telefónica com o presidente Zelensky, da Ucrânia. Durou cerca de uma hora.”, anunciou Trump na rede Truth Social.