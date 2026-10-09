Trump condecora Musk com medalha científica e chama-lhe "tesouro nacional" 

Além do responsável da Tesla e da SpaceX, receberam a distinção, numa cerimónia em Washington, Jensen Huang (líder da gigante de processadores Nvidia), Sergey Brin (cofundador da Google) e Lisa Su (CEO da fabricante de semicondutores AMD).

Trump foi particularmente elogioso em relação a Musk, figura omnipresente na Casa Branca nos primeiros meses do mandato presidencial em 2025 e anteriormente encarregado de cortes orçamentais no governo federal.

"Elon Musk é o nosso Thomas Edison (inventor da lâmpada elétrica) dos tempos modernos", elogiou Trump, classificando o bilionário como um "tesouro nacional".

"Elon, quero felicitá-lo. É meu amigo e alguém realmente, verdadeiramente excecional", acrescentou o republicano no evento intitulado "Ciência: Uma Nova Era Dourada".

Michael Dell, fundador e líder da gigante informática com o mesmo nome, e Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, foram condecorados com a "Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação".

Elon Musk foi um fervoroso apoiante de Donald Trump na campanha presidencial de 2024, que financiou generosamente.

Os dois, contudo, romperam publicamente no início do verão de 2025, após críticas de Musk às diretrizes orçamentais de Trump.

O bilionário voltou a aproximar-se do governo, e recentemente foi-lhe atribuída uma missão pelo Pentágono --- com o qual mantém importantes contratos --- que consiste em identificar as tecnologias e os armamentos de que os Estados Unidos necessitarão em futuras guerras.

Musk integrou também o grupo de grandes líderes do setor da inteligência artificial que assinaram um código de conduta na Casa Branca, na semana passada.

Esteve ainda presente no jantar de Estado realizado em honra do Presidente chinês Xi Jinping, em setembro.

Na cerimónia de quinta-feira, Trump recebeu um quadro contendo a Medalha Nacional de Ciência, atribuída postumamente em 1983 ao seu tio John Trump, professor no prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O Presidente, de 80 anos, orgulha-se particularmente deste parentesco e estabelece frequentemente uma ligação entre este tio físico e o seu próprio "quociente de inteligência elevado".