Trump confirma Arábia Saudita como destino de primeira visita ao estrangeiro

Numa conferência de imprensa na Sala Oval, Trump disse que tem uma "excelente relação" com os líderes sauditas e salientou que Riade concordou em investir 1.000 milhões de dólares em bens norte-americanos, incluindo equipamento de Defesa, nos próximos quatro anos.

"Eu disse-lhes: `Eu vou se vocês pagarem um bilião de dólares a empresas americanas`", disse Trump.

"Eles concordaram em fazer isso, então eu vou", acrescentou o Presidente norte-americano.

Questionado se a visita seria num futuro próximo, Trump indicou que "provavelmente [ocorrerá] no próximo mês e meio".

A tradição dos Presidentes norte-americanos é que a primeira viagem ao estrangeiro tenha como destino o Reino Unido, histórico aliado de Washington, mas para Trump pesa na escolha da Arábia Saudita o volume de investimentos deste reino do Médio Oriente.

Na visita de Trump em maio de 2017, Riade acordou compras militares no valor de 350 mil milhões de dólares (cerca de 324,714 mil milhões de euros) em 10 anos.

Os sauditas "vão atribuir muito dinheiro a empresas americanas, para comprar equipamento militar e outras coisas", regozijou-se o Presidente norte-americano.

Trump foi também questionado sobre a possibilidade de encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, na Arábia Saudita, possibilidade que não enjeitou.

"Não sei, não posso dizer-vos", respondeu aos jornalistas.

Anteriormente, Trump tinha expressado o seu desejo de se encontrar pessoalmente com Putin para discutir a paz na Ucrânia e disse que a Arábia Saudita poderia ser o cenário para essa cimeira.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou hoje que as conversações entre delegações da Ucrânia e Estados Unidos sobre o fim da guerra terão lugar na Arábia Saudita na próxima semana.

No seu discurso noturno de quinta-feira, Zelensky disse que viajaria para a Arábia Saudita na segunda-feira e que a sua equipa permaneceria no país para manter conversações com funcionários norte-americanos.

"Tenho programado visitar a Arábia Saudita para me encontrar com o príncipe herdeiro. Depois disso, a minha equipa permanecerá na Arábia Saudita para trabalhar com os parceiros americanos", disse Zelensky.

"A Ucrânia está muito interessada na paz", frisou.

O enviado norte-americano Steve Witkoff também confirmou hoje que planeia encontrar-se com uma delegação ucraniana na próxima semana, na Arábia Saudita, para discutir um cessar-fogo com a Rússia, saudando o pedido de "desculpas" de Kiev aos Estados Unidos.

Sobre a possível assinatura de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, Trump defendeu que tanto Kiev como Moscovo querem chegar a um acordo porque "não têm outra opção".

"Penso que o que vai acontecer é que a Ucrânia quer chegar a um acordo porque acho que não tem outra opção. Também acredito que a Rússia quer chegar a um acordo porque - de uma forma diferente, de uma forma diferente que só eu sei, que só eu sei - eles também não têm escolha", disse o Presidente norte-americano.