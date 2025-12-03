Trump confirma "excelente conversa" com Lula da Silva sobre comércio e sanções

Durante uma conversa telefónica entre os dois líderes, que de acordo com a Presidência brasileira durou 40 minutos, Lula da Silva %u201Cressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos da América para combater o crime organizado internacional%u201D.



Por outro lado, o Presidente dos Estados Unidos, de acordo com a presidência brasileira, %u201Cressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas%u201D



Os dois chefes de Estados %u201Cconcordaram em voltar a conversar em breve%u201D, destacou o Governo brasileiro.



Durante a mesma conversa, o chefe de Estado brasileiro apelidou de %u201Cmuito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas%u201D.



Contudo, %u201Cdestacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações%u201D, segundo o comunicado do Governo brasileiro.