Trump confronta Maria em Porto Rico com Katrina em Nova Orleães

Inês Geraldo - RTP04 Out, 2017, 10:17 / atualizado em 04 Out, 2017, 10:22 | Mundo

Duas semanas depois da passagem do furacão Maria, Donald Trump visitou Porto Rico para se inteirar da situação na região. Com muitos elogios à atuação da sua Administração para resolver os problemas deixados pelas catástrofes naturais, o Presidente norte-americano acabou por desvalorizar o número de vítimas na ilha caribenha, ao arriscar uma comparação com o que aconteceu em Nova Orleães, atingida pelo Katrina.



“Qualquer morte é terrível”, começou por dizer Donald Trump,antes de comparar a morte de 16 vítimas (agora 34) às de uma “tragédia real” como o Katrina, que em 2005 devastou a cidade de Nova Orleães, no estado do Louisiana.



Apesar de dar nota máxima à sua administração no que toca à resposta aos estragos causados pelo furacão Maria, os responsáveis porto-riquenhos criticaram o Executivo de Trump por ter atuado de forma “lenta”.



Num contacto mais próximo com a população, Donald Trump visitou uma capela onde distribuiu alguns bens de primeira necessidade, com destaque para o momento insólito em que atirou rolos de papel absorvente a quem estava presente.





Watch Trump throw paper towels into a crowd while visiting hurricane victims at a church in Puerto Rico pic.twitter.com/IYqrj7t7cd — Business Insider (@businessinsider) 4 de outubro de 2017

Dívida de Porto Rico fora de mão

Quezílias com porto-riquenhos

Um dos outros pontos em destaque nas palavras de Donald Trump prende-se com a dívida de Porto Rico. O território sob jurisdição dos Estados Unidos apresenta uma bancarrota impagável de perto de 60 mil milhões de euros e Trump avisou que a dívida terá de ser saldada."Vamos ter de liquidar isso [a dívida]. Vocês vão dizer adeus a isso, não sei se é o Goldman Sachs, mas quem quer que seja pode despedir-se disso", revelou o Presidente norte-americano.Os danos materiais na ilha de Porto Rico, após a passagem do furacão Maria, estão avaliados em 90 mil milhões de euros, e Donald Trump já pediu para ser criado um pacote de apoio monetário ao Congresso norte-americano.Um dos outros pontos a reter da visita de Donald Trump à ilha foi a relação distante que o Presidente dos Estados Unidos manteve com a presidente da Câmara de San Juan, a cidade mais populosa do território sob a jurisdição norte-americana.Carmen Yúlin Cruz foi alvo das críticas de Donald Trump depois de acusar o Executivo norte-americano de “estar a matar os porto-riquenhos com a sua ineficiência”. Trump retorquiu e acusou a responsável de San Juan de apresentar “pobres índices de liderança”.Os dois juntaram-se durante a visita de Donald Trump e as palavras do Presidente norte-americano sobre a dívida de Porto Rico e as comparações com o furacão Katrina não caíram bem a Carmen Yúlin Cruz.Apesar das divergências entre ambos, a presidente da Câmara de San Juan revelou à imprensa que a subsequente reunião com empregados da Casa Branca acabou por ser produtiva.“Acredito que finalmente que [a Casa Branca] tenha visto a ligação – ou falta dela – entre o que lhes era dado a ouvir e a realidade do que está a acontecer aqui”, concluiu Carmen Yúlin Cruz.