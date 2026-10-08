Mundo
Trump considera "inimigo" quem não usar a expressão Superinteligência em vez de IA
Os líderes do grupo de trabalho sobre Inteligência Artificial criado por Donald Trump têm encontro marcado esta quinta-feira.
O presidente dos Estados Unidos afirmou esta quinta-feira que qualquer pessoa que continue a usar o termo Inteligência Artificial será considerada um inimigo. Donald Trump tem vindo a insistir no uso da expressão Superinteligência.
“A Casa Branca considera como INIMIGO qualquer pessoa que utilize o termo Inteligência Artificial, em vez do novo e mais preciso termo, amplamente aceite, Superinteligência!”, escreveu na rede Truth Social.
O líder norte-americano propôs esta alteração em setembro, na Assembleia-Geral da ONU, onde explicou que o termo Superinteligência “soava muito melhor”. No final do mês, Trump assinou um decreto a impor oficialmente essa terminologia aos serviços governamentais.
O novo termo já foi adotado nas comunicações do grupo de Mark Zuckerberg, a Meta, por exemplo.
Elon Musk, aliado de Donald Trump, apoia a alteração e utiliza a expressão nas suas mensagens na rede social X.“Task force” de Trump para a IA reunida
Entretanto, os quatro líderes do grupo de trabalho para a Inteligência Artificial criado pelo presidente dos EUA têm uma reunião marcada para esta quinta-feira.
O vice-presidente desse grupo, Scott Kupor, disse à agência Reuters esperar que todos os membros da comissão estejam reunidos na próxima semana, à medida que aumenta a pressão sobre Washington para que tome medidas em relação à IA.
As empresas de IA “precisam de dar um passo em frente e demonstrar que estão a levar muito a sério as preocupações que as pessoas têm em relação à segurança e às vulnerabilidades, tal como nós”, afirmou Kupor.
Os especialistas esperam que esta “task force” ajude a definir a abordagem da Administração em relação à IA num momento crucial para a tecnologia.
A maioria dos eleitores norte-americanos considera que a Administração Trump e o Congresso não estão a levar os riscos da IA suficientemente a sério e quer que o Governo elabore novas regulamentações para a tecnologia, de acordo com uma sondagem da Reuters/Ipsos publicada na quarta-feira.
c/ agências
“A Casa Branca considera como INIMIGO qualquer pessoa que utilize o termo Inteligência Artificial, em vez do novo e mais preciso termo, amplamente aceite, Superinteligência!”, escreveu na rede Truth Social.
O líder norte-americano propôs esta alteração em setembro, na Assembleia-Geral da ONU, onde explicou que o termo Superinteligência “soava muito melhor”. No final do mês, Trump assinou um decreto a impor oficialmente essa terminologia aos serviços governamentais.
O novo termo já foi adotado nas comunicações do grupo de Mark Zuckerberg, a Meta, por exemplo.
Elon Musk, aliado de Donald Trump, apoia a alteração e utiliza a expressão nas suas mensagens na rede social X.“Task force” de Trump para a IA reunida
Entretanto, os quatro líderes do grupo de trabalho para a Inteligência Artificial criado pelo presidente dos EUA têm uma reunião marcada para esta quinta-feira.
O vice-presidente desse grupo, Scott Kupor, disse à agência Reuters esperar que todos os membros da comissão estejam reunidos na próxima semana, à medida que aumenta a pressão sobre Washington para que tome medidas em relação à IA.
As empresas de IA “precisam de dar um passo em frente e demonstrar que estão a levar muito a sério as preocupações que as pessoas têm em relação à segurança e às vulnerabilidades, tal como nós”, afirmou Kupor.
Os especialistas esperam que esta “task force” ajude a definir a abordagem da Administração em relação à IA num momento crucial para a tecnologia.
A maioria dos eleitores norte-americanos considera que a Administração Trump e o Congresso não estão a levar os riscos da IA suficientemente a sério e quer que o Governo elabore novas regulamentações para a tecnologia, de acordo com uma sondagem da Reuters/Ipsos publicada na quarta-feira.
c/ agências