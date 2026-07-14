Trump cumpre promessa e lança forte ofensiva militar contra o Irão

As explosões fizeram-se sentir na ilha de Kish, no sul de Qeshm, e nas cidades continentais de Jam e Bandar Abbas, cumprindo o aviso do Presidente norte-americano de que atacaria o Irão "com força máxima".



Os planos de Washington parecem, contudo, ir muito mais longe. Donald Trump anunciou a intenção de destruir a "Montanha Picareta", uma barreira rochosa que protege a sensível instalação de enriquecimento de urânio de Natanz %u2014 um complexo já fustigado pela aviação israelo-americana em março passado e durante o conflito de 2025.



Especialistas militares sublinham a extrema dificuldade desta missão: os túneis escavados sob a montanha são considerados impenetráveis, mesmo para as bombas antibunker mais destrutivas dos Estados Unidos.



O Presidente norte-americano justificou a ação militar alegando que o memorando de entendimento com o Irão foi ignorado por Teerão.



Donald Trump atacou verbalmente os líderes iranianos e garantiu que a situação será controlada pelas forças americanas muito em breve.