Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump cumpre promessa e lança forte ofensiva militar contra o Irão
O Médio Oriente está sob o fogo de uma nova vaga de ataques dos Estados Unidos.
Os planos de Washington parecem, contudo, ir muito mais longe. Donald Trump anunciou a intenção de destruir a "Montanha Picareta", uma barreira rochosa que protege a sensível instalação de enriquecimento de urânio de Natanz %u2014 um complexo já fustigado pela aviação israelo-americana em março passado e durante o conflito de 2025.
Especialistas militares sublinham a extrema dificuldade desta missão: os túneis escavados sob a montanha são considerados impenetráveis, mesmo para as bombas antibunker mais destrutivas dos Estados Unidos.
O Presidente norte-americano justificou a ação militar alegando que o memorando de entendimento com o Irão foi ignorado por Teerão.
Donald Trump atacou verbalmente os líderes iranianos e garantiu que a situação será controlada pelas forças americanas muito em breve.