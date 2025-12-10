Trump defende gestão da economia e pede o voto nos republicanos nas intercalares de 2026

O líder republicano fez um discurso de mais de 40 minutos num palco montado num casino em Mount Pocono, uma cidade rural no distrito de Monroe, onde venceu as eleições presidenciais de 2024 com 49% dos votos, apenas um ponto acima da rival democrata, Kamala Harris.

"Os preços e a inflação caíram para mínimos históricos este ano, estamos orgulhosos disso", afirmou Trump - ainda que a inflação tenha acelerado nos Estados Unidos, de acordo com as últimas estatísticas publicadas, que remontam a setembro - perante uma multidão de apoiantes, num encontro que ocorreu após críticas da base do partido por concentrar a maior parte da sua gestão em assuntos internacionais.

O Presidente descreveu o seu governo como o de "preços mais baixos, salários mais altos" e destacou que, apenas um dia antes, havia anunciado um pacote de apoios de 12 mil milhões de dólares (10,3 mil milhões de euros) aos agricultores norte-americanos, afetados em grande parte pelas suas políticas tarifárias.

"Os preços estão a baixar de forma bastante substancial. Eles [os democratas] têm sempre de encontrar um pretexto. A nova palavra [deles] é `custo de vida`", afirmou.

"Os democratas que falam de `custo de vida` são como Bonnie e Clyde a falar de ordem pública", ironizou.

Trump destacou que o Governo procura "salvar milhões de vidas" e classificou os participantes do evento como "bons patriotas" e "trabalhadores incríveis", comparando-se a eles.

A Casa Branca acompanhou o comício com um comunicado em que afirmou que os Estados Unidos têm agora "a melhor economia da história do país" e que a inflação caiu para 2,7%, dos 5% que, segundo Trump, herdou do seu antecessor, Joe Biden.

Trump afirmou ainda no discurso que o preço da gasolina caiu para 1,90 dólares em muitos estados, embora o comunicado oficial mencionasse 2,50 dólares.

As tentativas do Presidente de destacar supostas conquistas económicas em regiões rurais vêm depois da sua popularidade cair para um mínimo histórico de 38%, de acordo com uma sondagem da Reuters/Ipsos publicada em novembro, e após importantes derrotas republicanas em eleições locais, como a prefeitura de Nova Iorque e os governos da Virgínia e Nova Jersey.

A queda na popularidade coincidiu com a maior paralisação de um Governo dos Estados Unidos por restrições orçamentais em toda a história do país, e com a publicação de 20.000 emails guardados nos arquivos de Jeffrey Epstein, nos quais emergiu a confirmação de que Trump tinha conhecimento dos crimes de pedofilia do financeiro, e que passou tempo com uma das vítimas.

O Presidente norte-americano sempre negou ter conhecimento do comportamento criminoso de Epstein, de quem era próximo antes de se desentenderem na década de 2000, afirmando que o afastamento dos dois ocorreu anos antes de emergirem os crimes pelos quais era acusado.

Jeffrey Epstein foi detido em julho de 2019 por acusações de abuso sexual e tráfico de menores, e foi encontrado morto numa cela semanas depois enquanto aguardava julgamento.