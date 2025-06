Trump defende que meta de 5% do PIB para Defesa não se aplica aos EUA

"Acho que [os aliados NATO] deviam fazer isso (elevar a 5% do PIB gastos em Defesa). Não acho que NÓS devamos fazer isso", disse o Presidente norte-americano aos jornalistas à saída do Air Force One, depois de aterrar em Nova Jersey.

Em reação às afirmações do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de que a meta de 5% é "irracional, mas também contraproducente", Trump criticou hoje este país por "sempre ter pago muito pouco".

"A NATO vai ter de lidar com Espanha. Espanha pagou muito pouco. Ou foi uma boa negociadora ou não fez o que estava certo", acrescentou o Presidente norte-americano.