Trump defende que reunificação da Irlanda "vai acontecer eventualmente"

"Não quero causar problemas, mas adoraria vê-la unificada", afirmou Trump, num encontro com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, em Dublin.

Para o Presidente norte-americano a reunificação da Irlanda "seria uma coisa fantástica", que "vai acontecer eventualmente", mas, para isso acontecer, o Reino Unido também terá uma palavra a dizer.

A Irlanda do Norte esteve dividida entre duas comunidades: nacionalistas, na sua maioria católicos, que desejavam a união com o resto da Irlanda, e os unionistas, sobretudo protestantes, que queriam permanecer britânicos.

As tensões entre as duas fações arrastaram-se por três décadas de confrontos.

Em 1998, um acordo de paz pôs fim ao conflito, mas deixou o estatuto final da Irlanda do Norte indefinido (mantendo a Irlanda do Norte no Reino Unido, mas estabelecendo que o seu estatuto futuro pode ser decidido por referendo se a maioria assim o desejar).

Também hoje, o Presidente dos EUA teve uma reunião com a homóloga Irlandesa, Catherine Connolly, crítica da política da Administração Trump.