Trump deixa aviso ao Irão: "desde que nos respeitem, não vamos ter problemas"

Trump deixa aviso ao Irão: "desde que nos respeitem, não vamos ter problemas"

Donald Trump diz que o Estreito de Ormuz está totalmente aberto e que enquanto o Irão respeitar os Estados Unidos não terá problemas. No entanto, o presidente norte-americano avisa que se Teerão não cumprir o acordo fará tudo o que for preciso.

RTP /
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Em conferência de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que se o "Irão não cumprir a sua parte do acordo, ou se não se portar bem", fará o "que tiver de fazer".

"Não quero usar a palavra 'medo', pois não é uma palavra apropriada, mas desde que nos respeitem, não vamos ter problemas".

Os Estados Unidos, segundo o presidente norte-americano, têm o "controlo total sobre o Estreito" de Ormuz e uma "marinha que estava a fazer um bloqueio".

"Acho que o bloqueio teve mais impacto do que lançar bombas", continuou. "Nem um navio passou em direção ao Irão".
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