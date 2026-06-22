Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump deixa aviso ao Irão: "desde que nos respeitem, não vamos ter problemas"
Donald Trump diz que o Estreito de Ormuz está totalmente aberto e que enquanto o Irão respeitar os Estados Unidos não terá problemas. No entanto, o presidente norte-americano avisa que se Teerão não cumprir o acordo fará tudo o que for preciso.
"Não quero usar a palavra 'medo', pois não é uma palavra apropriada, mas desde que nos respeitem, não vamos ter problemas".
Os Estados Unidos, segundo o presidente norte-americano, têm o "controlo total sobre o Estreito" de Ormuz e uma "marinha que estava a fazer um bloqueio".
"Acho que o bloqueio teve mais impacto do que lançar bombas", continuou. "Nem um navio passou em direção ao Irão".