Trump deixa aviso ao Irão: "desde que nos respeitem, não vamos ter problemas"

Em conferência de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que se o "Irão não cumprir a sua parte do acordo, ou se não se portar bem", fará o "que tiver de fazer".



"Não quero usar a palavra 'medo', pois não é uma palavra apropriada, mas desde que nos respeitem, não vamos ter problemas".



Os Estados Unidos, segundo o presidente norte-americano, têm o "controlo total sobre o Estreito" de Ormuz e uma "marinha que estava a fazer um bloqueio".



"Acho que o bloqueio teve mais impacto do que lançar bombas", continuou. "Nem um navio passou em direção ao Irão".