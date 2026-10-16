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Trump demite secretária de imprensa cinco dias após ter tomado posse
A secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, foi "dispensada" do cargo, depois de o presidente Donald Trump lhe ter sugerido que reconsiderasse a posição.
(em atualização)
Vários meios de comunicação norte-americanos estão a avançar que Zacharia está "em processo de transição" para fora do cargo de secretária de imprensa e um assessor de Trump adiantou que Zacharia deixará a Casa Branca nos próximos dias.
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