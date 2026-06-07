Trump descarta retirada de tropas até conseguir concluir a missão no Irão

Numa entrevista à NBC News, gravada na sexta-feira e transmitida este domingo, Donald Trump rejeitou que o contingente militar esteja numa situação de risco.

"Não considero que as tropas estejam em perigo. Temos a melhor defesa e o melhor ataque que alguma vez se viu", afirmou Trump.

O Presidente classificou como "insensato" um eventual recuo neste momento, porque os Estados Unidos poderão "ter de utilizar" essas tropas.

Até ao momento, o balanço oficial do conflito aponta para 13 militares norte-americanos mortos em incidentes diretamente relacionados com as hostilidades, número que Donald Trump admitiu ser "demais".

Ainda assim, o Presidente relativizou o balanço, afirmando que "se olharmos para o Guerra do Vietname, onde morreram centenas de milhares de pessoas, ou para qualquer uma das últimas sete ou oito guerras (...), nós perdemos 13. É menos do que qualquer pessoa teria imaginado".

Em 01 de março, seis militares morreram após um ataque iraniano contra o porto de Shuaiba, no Kuwait. A 08 de março, outro soldado morreu na sequência de uma ofensiva de Teerão contra a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita.

O incidente mais recente ocorreu a 12 de março, quando seis militares morreram na queda de um avião de reabastecimento KC-135 Stratotanker da Força Aérea norte-americana no oeste do Iraque.