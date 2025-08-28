Trump "descontente" mas "não surpreendido" com últimos ataques russos a Kiev

O ataque aéreo noturno, um dos maiores lançados pela Rússia desde que iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, fez 19 mortos, quatro dos quais crianças.

Segundo Trump, "talvez as duas partes neste conflito não estejam prontas para o terminar sozinhas", acrescentou Leavitt.