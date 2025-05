Trump descreve Putin como "louco", Kremlin vê "sobrecarga emocional" na Casa Branca

"O silêncio dos Estados Unidos e de outros países apenas encoraja Putin", vincou Volodymyr Zelensky após os últimos bombardeamentos russos.



"Sempre tive uma boa relação com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele.. Mísseis eestão a ser disparados contra cidades na Ucrânia sem qualquer razão", escreveu o presidente norte-americano na Truth Social."Disse sempre que ele quer toda a Ucrânia, não apenas uma parte dela, e talvez isto esteja a revelar-se verdade, mas,", prossegue Trump.O presidente dos Estados Unidos aponta também críticas a Volodymyr Zelensky: "Da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazer quaisquer favores ao seu país ao falar da forma como fala."."Esta é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Esta é a guerra de Zelensky, Putin e Biden, não de Trump. Estou apenas a ajudar a apagar os grandes e feios incêndios que começaram por grosseira incompetência e ódio", insiste.Segundo as estruturas militares ucranianas,- na sequência de outros ataques em massa na noite anterior.O presidente ucraniano exortou, no domingo, a comunidade internacional, em particular os aliados ocidentais, a exercerem pressão sobre Moscovo.A Administração Trump tem vindo a multiplicar, desde fevereiro, os apelos a um cessar-fogo, sem que os contactos entre a Casa Branca e o Kremlin tenham produzido, até ao momento, resultados concretos nesse sentido.Na semana passada, os presidente russo e norte-americano estiveram durante duas horas ao telefone para discutir possíveis fórmulas para um cessar-fogo. Trump dizia então creditar que a conversa havia corrido "muito bem" e que Kiev e Moscovo encetariam "imediatamente" negociações para pôr "fim à guerra".As primeiras conversações diretas entre russos e ucranianos desde 2022 tiveram lugar a 16 de maio em Istambul, na Turquia. O único resultado visível desde então, todavia, foi uma troca de prisioneiros.Moscovo coloca, por outro lado, a ênfase no agradecimento à ajuda do presidente norte-americano no lançamento das negociações de paz para a Ucrânia., de acordo com o presidente da câmara local, Ihor Terekhov., indicaram as autoridades locais.Na Rússia, o presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, adiantou queA Rússia controla atualmente perto de 20 por cento do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014.