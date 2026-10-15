Trump deseja boa recuperação ao Papa Leão XIV 

"Desejo que o Papa Leão melhore", declarou Trump aos jornalistas, à margem de um evento de campanha no Arizona, um dia depois da cirurgia de Leão XIV em Roma.

"Queremos apenas enviar-lhe todo o nosso amor e os nossos melhores votos", adiantou Trump, que criticou por diversas vezes o pontífice, causando tensões com a Santa Sé.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, desejou na terça-ferira "força" ao Papa Leão XIV e aos médicos que o acompanham após o diagnóstico de cancro do pulmão.

"Que o Senhor lhe dê forças e o Espírito Santo guie os profissionais de saúde que assistem o Santo Padre", afirmou no X Rubio, que é católico praticante.

O Vaticano indicou hoje que a recuperação pós-operatória do Papa Leão XIV está a decorrer normalmente.

"Esta manhã, o Santo Padre realizou as análises ao sangue e a radiografia torácica programadas para depois da cirurgia. Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória normal: os parâmetros estão dentro do intervalo de normalidade para o tipo de procedimento realizado", lê-se num boletim médico divulgado pelo Vaticano.

Segundo o comunicado, Leão XIV já se levantou da cama, comeu e fez exercícios respiratórios.

"O Santo Padre realizou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto. Retomou a alimentação regular, tendo tomado tanto o pequeno-almoço como o almoço. A sua recuperação está a decorrer de acordo com o esperado", precisou o Vaticano.

"O Papa encontra-se bem e está animado", disse o diretor do gabinete de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, à comunicação social, ao apresentar o boletim médico.

Bruni afirmou que a previsão de permanência do Papa no hospital se mantém, para já, em "cerca de uma semana a partir da data de internamento", como inicialmente.

Segundo o boletim médico divulgado após a intervenção cirúrgica, que durou 90 minutos, os exames confirmaram um adenocarcinoma pulmonar, cuja suspeita tinha surgido durante os exames pré-operatórios.

A cirurgia, que normalmente é realizada sob anestesia geral, vai exigir um internamento de uma semana.

Na segunda-feira, o Vaticano cancelou todas as audiências do Papa até ao próximo dia 20 de outubro, duas semanas após a cirurgia.

Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo - e o primeiro Papa norte-americano da história - a 08 de maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.

Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.