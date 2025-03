Trump diz a Trudeau que Canadá não fez "o suficiente" para evitar tarifas

"Disse-lhe que muitas pessoas morreram devido ao fentanil que atravessa as fronteiras do Canadá e do México, e nada me convenceu de que isso tenha acabado", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social, após uma conversa telefónica com Trudeau.

O Presidente dos Estados Unidos acusou também o primeiro-ministro demissionário canadiano de estar a usar a questão das taxas aduaneiras para "se manter no poder".

"Ele não foi capaz de me dizer quando se realizam as eleições canadianas, o que me intrigou (...) Percebi então que ele está a tentar usar esta questão para se manter no poder", escreveu Trump.

Justin Trudeau, que anunciou a demissão no início de janeiro, deverá deixar o cargo dentro de alguns dias, após a eleição do seu substituto, no domingo.

O chefe de Estado norte-americano, que iniciou esta guerra comercial com o vizinho Canadá -- que chegou a dizer querer anexar, porque é "naturalmente" o 51.º Estado norte-americano -, disse lamentar a ausência de progressos dos canadianos no combate ao tráfico de droga.

"Os dois países manter-se-ão hoje em contacto", declarou, por seu lado, o gabinete do primeiro-ministro canadiano.