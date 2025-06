Trump diz conhecer paradeiro de Ali Khamenei mas afasta eliminá-lo "por enquanto"

"Sabemos exatamente onde se esconde o chamado `líder supremo`. É um alvo fácil, mas lá ele está seguro. Não vamos eliminá-lo (matá-lo!), pelo menos por enquanto", afirmou o chefe de Estado norte-americano na sua plataforma Truth Social.

Apontando que "a paciência está a esgotar-se" e depois de nos primeiros ataques, a semana passada, Washington ter mandado para Teerão o recado no sentido de que não tinham nada a ver com a ofensiva israelita, Trump vem agora advertir no mesmo sentido: que não quer "que sejam disparados mísseis contra civis ou soldados norte-americanos".

"Rendição incondicional", acrescentou, noutra publicação na rede social, o Presidente norte-americano, recorrendo à escrita em letras maiúsculas, como faz frequentemente para enfatizar a mensagem.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na segunda-feira que o Governo que lidera fará "o que for necessário", quando questionado sobre a possibilidade de matar o `ayatollah` Khamenei.

Trump abandonou abruptamente na segunda-feira a cimeira do bloco das sete economias mais industrializadas do mundo (G7) a decorrer no Canadá e regressou na madrugada de hoje a Washington para se reunir com a sua equipa de Segurança Nacional, no âmbito dos ataques entre Israel e o Irão, que duram há cinco dias.

Embora os Estados Unidos tenham negado qualquer participação nos ataques israelitas contra a República Islâmica, Trump sugeriu que a ofensiva ocorreu porque expirou o prazo que impôs a Teerão para fechar um acordo nuclear.

c/ Lusa