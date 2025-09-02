Trump diz estar "muito dececionado" com Putin

"Tínhamos uma relação excelente", afirmou Donald Trump, durante uma entrevista na rádio com o apresentador Scott Jennings, acrescentando: "Estou muito dececionado com o presidente Putin. (...) Milhares de pessoas estão a morrer, é uma guerra que não faz sentido", afirmou o presidente dos Estados Unidos da América.

O presidente, de 79 anos, não especificou, no entanto, se aquela deceção se poderia traduzir em consequências para a Rússia, apesar do seu ultimato de duas semanas dado a Moscovo, que deve chegar ao fim esta semana.

Mas, declarou também não estar preocupado com uma potencial aliança entre a Rússia e a China, pouco depois de um encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping, hoje em Pequim, véspera de um desfile militar gigante.

"Não estou preocupado de maneira nenhuma", afirmou Donald Trump. "Temos as forças militares mais poderosas do mundo, de longe, e eles nunca usariam as suas forças militares contra nós. Acredite, seria a pior coisa que eles poderiam fazer", acrescentou.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu na segunda-feira a ofensiva militar russa na Ucrânia, acusando o Ocidente de ter desencadeado o conflito, durante uma cimeira sobre segurança organizada no nordeste da China.

"Esta crise não foi desencadeada pelo ataque da Rússia à Ucrânia. É o resultado de um golpe de Estado na Ucrânia, que foi apoiado e provocado pelo Ocidente", afirmou Putin, durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês).